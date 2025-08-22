Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sul mercato, tra entrate e uscite nel club
La Gazzetta dello Sport
Toro, ecco il play per il salto di qualità. In arrivo l’albanese
Accordo con l’Inter: prestito con diritto di riscatto. Ieri le visite, oggi si attendono firma e annuncio. Con lui Baroni ha tante opzioni tattiche da sfruttare
Il tecnico prova più assetti tattici. In attacco sfida Simeone-Adams
Tuttosport
Ecco Asllani: il Toro ha il regista
Il neoacquisto agirà davanti alla difesa nel 4-3-3, ma sarà molto utile anche nel caso in cui dovessero essere adottati altri sistemi di gioco
Quel colpo di fulmine dell’Inter trasformatosi in troppi dubbi
Arrivato come vice Brozovic, in realtà si è trovato chiuso da Calhanoglu
L’idea Nicolussi, poi il blitz di Vagnati. Beffato il Bologna
Ieri pomeriggio il centrocampista ha svolto le visite mediche: “Toro, non vedo l’ora di cominciare”
In difesa manca ancora un uomo. In pole rimane Salah-Eddine
Il giovane esterno della Roma potrebbe arrivare in prestito per il ruolo di vice Biraghi. Piace anche il viola Fortini
Corriere Torino
Asllani arriva sotto la Mole per guidare il nuovo Toro e una mediana piena di talento
Gineitis a caccia di altri gol “pesanti” per il salto di qualità