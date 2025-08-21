Toro.it

Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sul mercato, tra entrate e uscite nel club

La Gazzetta dello Sport

Nel cuore del Toro
Baroni ridisegna il centrocampo, e per il play Asllani è a un passo

Zapata: “Vogliamo un grane inizio”
Il capitano: “Rientrare proprio a San Siro non sarà una coincidenza”

Tuttosport

“Almeno 10 gol e Toro per sempre”
Zapata: “Adesso voglio tornare al mio livello e segnare di nuovo tanto. Dall’Inter all’Inter? Uno stimolo in più per me, 10 mesi dopo. Simeone aumenta la forza del nostro attacco: possiamo coesistere alla grande”

Dal 4-2-3-1 al 4-3-3, fino alle due punte
In allenamento al Filadelfia vengono provati anche il 4-4-2 e il 3-5-2

Per la partita di lunedì già venduti più di 1000 biglietti nel settore ospiti

Nicolussi, 6 milioni non bastano. Il Toro torna da Asllani: quasi fatta
Sorpasso sul club rossoblù e nuove trattative con l’Inter: prestito a 1,5 milioni con diritto di riscatto a 12

Corriere Torino
“Toro grazie della fiducia. I gol? Spero in doppia cifra”
“Tornare a San Siro non è soltanto una coincidenza. E mi stimola molto

Duvan Zapata of Torino FCt in action during the Coppa Italia football match between Torino FC and Modena FC.
