Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sul mercato, tra entrate e uscite nel club

Passa il Toro, decide Vlasic

L’allenatore granata passa dal 4-2-3-1 al 4-3-3 e trova la soluzione per qualificarsi: ora c’è il Pisa

Ilkhan stappa la partita, Israel sempre sicuro

Cairo: “Voglio una squadra che mi diverta”

Il n°1 dei granata: “Ci serve un play, abbiamo già speso 30 milioni, se c’è da fare qualcosa in più la faremo”

Tuttosport

Avanti Toro! Vlasic batte anche i fantasmi

Granata inesistenti nel 1° tempo: paratone di Israel e traversa di Gerli. Ripresa: Baroni passa al 4-3-3. È un’altra squadra e il Modena sparisce

Favola turca: Ilkhan entra e dà la svolta

Preso nel 2022 per 5 milioni, quindi prestato senza squilli. Poi anche la lesione del crociato: ora la rinascita

Israel salva-Toro per 45 minuti. Simeone: grinta e “quasi gol”

Il portiere è impeccabile, l’argentino entra con le giuste motivazioni. Aboukhlal e Adams non convincono. Nel finale ovazione per Zapata

“Grato al Toro. E un giorno tornerò”

Schuurs celebra sui social i 3 anni di militanza granata: e non si arrende

Toro, 6 milioni +1 per Nicolussi Caviglia. Il Venezia: non bastano

Con Asllani sempre più vicino al Bologna, Vagnati sta trattando il play del club veneto. Sanabria non convocato in Coppa: va alla Cremonese

La Stampa

Toro a fatica

Coppa Italia, i granata battono il Modena con un gol di Vlasic e trovano il Pisa ai sedicesimi. Decisiva la ripresa dopo i fischi del primo tempo. Baroni vince al debutto: “Cambiato marcia”