Ecco i titoli sul Torino dei principali quotidiani di oggi: dalle possibili cessioni ai nuovi obiettivi di mercato

Tuttosport

Toro, la lista è un problema. Assalto a Asllani? Okay, ma serve vendere

Il regista albanese ha 23 anni e quindi occuperebbe uno slot in più. La stessa complicazione era sorta a febbraio: all’epoca furono tagliati Schuurs e Zapata

Sanabria, l’ostacolo sono anche i costi

La Cremonese non vuole pagare 4 milioni. Inoltre Tonny ne guadagna 1,6. Dembélé: cercasi un prestito

“Il Fila, il Modena e mio nonno Marone Cinzano”

La storia speciale e le emozioni di Rivetti. Salirà anche a Superga per onorare il grande Torino

La Stampa

Un talento sulla sinistra. Il Toro ci prova per Fortini

Chiesto il giovane terzino della Fiorentina per completare il reparto

Dal barcone al Toro. Il sogno di Doumbia si colora di speranza

Il minorenne ivoriano è arrivato in Sicilia nel settembre 2022. Preso dal Ragusa Boys ora può diventare un calciatore “pro”

La Gazzetta dello Sport

La staffetta del gol

Adams-Simeone, è una coppia per due. Il Toro va alla carica