Ecco i titoli sul Torino dei principali quotidiani di oggi: dalle possibili cessioni ai nuovi obiettivi di mercato
Tuttosport
Toro, la lista è un problema. Assalto a Asllani? Okay, ma serve vendere
Il regista albanese ha 23 anni e quindi occuperebbe uno slot in più. La stessa complicazione era sorta a febbraio: all’epoca furono tagliati Schuurs e Zapata
Sanabria, l’ostacolo sono anche i costi
La Cremonese non vuole pagare 4 milioni. Inoltre Tonny ne guadagna 1,6. Dembélé: cercasi un prestito
“Il Fila, il Modena e mio nonno Marone Cinzano”
La storia speciale e le emozioni di Rivetti. Salirà anche a Superga per onorare il grande Torino
La Stampa
Un talento sulla sinistra. Il Toro ci prova per Fortini
Chiesto il giovane terzino della Fiorentina per completare il reparto
Dal barcone al Toro. Il sogno di Doumbia si colora di speranza
Il minorenne ivoriano è arrivato in Sicilia nel settembre 2022. Preso dal Ragusa Boys ora può diventare un calciatore “pro”
La Gazzetta dello Sport
La staffetta del gol
Adams-Simeone, è una coppia per due. Il Toro va alla carica