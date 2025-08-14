Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: dagli obiettivi di mercato verso l’inizio della nuova stagione

Tuttosport

Toro: Asllani vuole restare in A

Diversi club stranieri hanno contattato l’Inter, ma per adesso senza convincere il regista. Il vero ostacolo per Cairo e Vagnati è il Bologna

Oristanio ha voglia di vestire granata. Ora tocca al Venezia

Il trequartista vuole essere ancora protagonista in A e ha messo il Toro in cima alle proprie preferenze, ma la trattativa deve essere sbloccata

Inizia l’era Israel. Con il Modena il primo esame

L’uruguaiano ha raccolto l’eredità di Milinkovic Savic ed è pronto a dimostrare di esserne all’altezza

La Stampa

Colpi di classe

Il Toro a caccia di qualità per completare la rosa. Così i granata preparano l’assalto a Elmas e Asllani.

La Gazzetta dello Sport

Il Toro apre il gas

Svolta Pedersen. Scatti e più cross. La destra ora è sua