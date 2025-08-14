Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: dagli obiettivi di mercato verso l’inizio della nuova stagione
Tuttosport
Toro: Asllani vuole restare in A
Diversi club stranieri hanno contattato l’Inter, ma per adesso senza convincere il regista. Il vero ostacolo per Cairo e Vagnati è il Bologna
Oristanio ha voglia di vestire granata. Ora tocca al Venezia
Il trequartista vuole essere ancora protagonista in A e ha messo il Toro in cima alle proprie preferenze, ma la trattativa deve essere sbloccata
Inizia l’era Israel. Con il Modena il primo esame
L’uruguaiano ha raccolto l’eredità di Milinkovic Savic ed è pronto a dimostrare di esserne all’altezza
La Stampa
Colpi di classe
Il Toro a caccia di qualità per completare la rosa. Così i granata preparano l’assalto a Elmas e Asllani.
La Gazzetta dello Sport
Il Toro apre il gas
Svolta Pedersen. Scatti e più cross. La destra ora è sua