Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sul mercato, tra entrate e uscite nel club

La Gazzetta dello Sport

Vagnati: “Al Toro non stacco mai”

Il direttore dell’area tecnica granata: “I miei compagni giocavano alla Playstation, io preferivo Football Manager. Lavorare con Cairo è come fare un master quotidiano”

Laboratorio Toro

Baroni al lavoro. Buono l’impatto dei nuovi: Israel e Aboukhlal convincono. I mediani devono crescere

Fiducia Masina per la Coppa Italia. Oggi la ripresa degli allenamenti

Tuttosport

Asllani, il Toro con l’Inter fa sul serio

I nerazzurri lo valutano 18 milioni, ma l’accordo è possibile con una forte percentuale sulla rivendita, come è successo con Esposito a Cagliari

Anche Ilic cerca spazio da regista

In ritiro si è messo a disposizione del tecnico, che lo ha spesso provato nella formazione titolare

Masina sarà pronto per il Modena

Il difensore aveva saltato la trasferta di Valencia

Toro su Mitrovic se salta Elmas. Baroni lo ha già allenato

Vagnati si sta guardando intorno dopo l’inserimento del Napoli nella trattativa per il macedone. Il serbo è apprezzato dal tecnico

Il Venezia ha scelto: rotta su Ciammaglichella

In prestito per crescere: ufficiale il passaggio di Cacciamani alla Juve Stabia

La Stampa

Asllani via dall’Inter, tentativo granata

Il ds Vagnati cerca il play da regalare a Baroni, ma c’è anche il Bologna