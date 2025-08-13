Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sul mercato, tra entrate e uscite nel club
La Gazzetta dello Sport
Vagnati: “Al Toro non stacco mai”
Il direttore dell’area tecnica granata: “I miei compagni giocavano alla Playstation, io preferivo Football Manager. Lavorare con Cairo è come fare un master quotidiano”
Laboratorio Toro
Baroni al lavoro. Buono l’impatto dei nuovi: Israel e Aboukhlal convincono. I mediani devono crescere
Fiducia Masina per la Coppa Italia. Oggi la ripresa degli allenamenti
Tuttosport
Asllani, il Toro con l’Inter fa sul serio
I nerazzurri lo valutano 18 milioni, ma l’accordo è possibile con una forte percentuale sulla rivendita, come è successo con Esposito a Cagliari
Anche Ilic cerca spazio da regista
In ritiro si è messo a disposizione del tecnico, che lo ha spesso provato nella formazione titolare
Masina sarà pronto per il Modena
Il difensore aveva saltato la trasferta di Valencia
Toro su Mitrovic se salta Elmas. Baroni lo ha già allenato
Vagnati si sta guardando intorno dopo l’inserimento del Napoli nella trattativa per il macedone. Il serbo è apprezzato dal tecnico
Il Venezia ha scelto: rotta su Ciammaglichella
In prestito per crescere: ufficiale il passaggio di Cacciamani alla Juve Stabia
La Stampa
Asllani via dall’Inter, tentativo granata
Il ds Vagnati cerca il play da regalare a Baroni, ma c’è anche il Bologna