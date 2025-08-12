Toro.it

Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sul mercato, tra entrate e uscite nel club

La Gazzetta dello Sport

Zapata è tornato in gruppo
Non si allena più con il preparatore. Pronto a settembre per lanciare il Toro

Cacciamani-Balcot alla Juve Stabia. Mullen al Mantova

Tuttosport

Baroni pensa a un Toro con un doppio modulo
Non c’è solo il 4-2-3-1: in allenamento si lavorerà sempre di più anche sul 4-3-3 per proteggere meglio la difesa. La chiave può essere Ilic play

Ora Elmas è a rischio. C’è il Napoli
Vagnati non ha ancora trovato l’intesa con il Lipsia, ora teme di essere superato da Manna

Grinta Simeone: “Non vedo l’ora”

Robaldo, giorno storico. Ecco i primi allenamenti
Le Under 15 e 16 del Torino inaugurano l’impianto. Seguiranno le squadre più giovani. A gennaio anche le formazioni maggiori, con la palazzina ultimata

La Stampa

Elmas, un patto per il ritorno al Toro. Baroni aspetta la ciliegina sul tridente
Caccia a un esterno da affiancare a Ngonge e Simeone (o Zapata): il macedone primo obiettivo. Il Lipsia sta abbassando le pretese rispetto ai 17 milioni iniziali, ma si inserisce il Napoli

Eljif Elmas of Torino FC looks on prior to the Serie A football match between Torino FC and Venezia FC.
ultimo aggiornamento: 12-08-2025

