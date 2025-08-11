Toro.it

La rassegna stampa di oggi, lunedì 11 agosto 2025: i titoli di oggi dei principali quotidiani in edicola sul Torino

Tuttosport
Vlasic conforta il Toro: “Tante novità, ho fiducia”
Il croato cerca di tenere su il morale ai tifosi
La spiegazione del flop di Valencia
“Ci serve solo tempo per trovare equilibrio. Per la Coppa saremo pronti. E vedrete Zapata”
Contatti per Nagida del Rennes

La Gazzetta dello Sport
Fiducia Vlasic: “Penso positivo”
“Il gruppo è forte, serve solo tempo. Il Toro sarà pronto”

Nikola Vlasic of Torino FC looks on during the Serie A football match between Torino FC and AS Roma.
ultimo aggiornamento: 11-08-2025

