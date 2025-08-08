Ecco i titoli sul Torino dei principali quotidiani di oggi: l’arrivo di Simeone e le parole del presidente granata

Tuttosport

E’ subito il Toro di Simeone. Domani debutta a Valencia

Il cholito ieri pomeriggio ha svolto il primo allenamento con Baroni. Oggi dovrebbe partire con la squadra per giocare il trofeo Naranja

“Lo volevo già quando era al Genoa”

Cairo: “Chiesi Simeone a Preziosi, ma disse no. Il più forte attacco della mia gestione? Vedremo, però di sicuro abbiamo tante alternative sia col 4-2-3-1, sia col 4-4-2”

Lo Spartak rinuncia. Coco resta e sfuma Idzes

Con la permanenza del difensore Vagnati si è tirato indietro per il centrale del Venezia, che ora è a un passo dall’accordo con il Sassuolo.

La Stampa

Attacco all’Europa

Toro, Simeone completa la rivoluzione offensiva: “Adesso tocca a me”. Con Zapata formerà un tandem super. Cairo: “Vogliamo puntare in alto”

Entusiasmo Simeone all’arrivo al Filadelfia. “Toro, sono contento”

Una trentina di tifosi ha accolto l’attaccante preso dal Napoli. Il saluto dell’ex granata Buongiorno: “Brividi, in bocca al lupo”

La Gazzetta dello Sport

Simeone. Il Toro piazza il colpo

Il cholito già a Torino. Baroni lo vuole subito. Partirà per Valencia

La carica di Cairo

“Attacco potente. Ho una gran voglia di vederlo in campo”