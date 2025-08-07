Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: dall’arrivo di Simeone al ritorno in campo di Zapata

Tuttosport

Oggi le visite, contratto fino al 2028

Stamane i test medici al Grande Torino.

Simeone pure con Zapata. Il Toro ora ha più opzioni

L’argentino agirà da punta centrale, ma Baroni studia anche soluzioni alternative per sfruttare al massimo tutto il potenziale offensivo della sua squadra.

Idzes tifa per il Toro, intesa quadriennale ma dipende da Coco

L’indonesiano ha detto al Venezia di preferire i granata al Sassuolo e ieri non ha giocato in amichevole.

La Gazzetta dello Sport

Il Toro non si ferma, il Cholito da Baroni. Pronto l’annuncio

Oggi l’attaccante sarà in città per i test, poi la firma. Accordo con il Napoli: 7 milioni totali più i bonus.

La Stampa

Toro, Coco in uscita. Elmas può tornare, contatto con il Lipsia

Vagnati a caccia dell’ultimo tassello per l’attacco granata. Lo Spartak Mosca alza l’offerta a 15 milioni per il difensore.

Toro d’Argentina

Colpo granata, preso Simeone per il salto di qualità in attacco. Al Napoli 8 milioni: gol e carattere, può giocare anche con Zapata.

Maxi Lopez: “Ha il Dna del club e una fame mostruosa. Spero di rivedere la notte magica di Bilbao”

L’ex bomber: “Il Cholito è un grande acquisto, con il colombiano una delle coppie più forti”.