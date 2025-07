I titoli dei principali quotidiani sul Torino: rinnova la gioventù granata, Ngonge in arrivo, ripristinata la targa in memoria di Mazzola

Ngonge è pronto: aspetta il Toro. Per Oristanio distanza sul prezzo

L’ala belga ha svolto le visite mediche con il Napoli e ha dato il benvenuto al connazionale De Bruyne: ora attende l’ok per trasferirsi alla corte di Baroni.

Ha rinnovato anche Njie: 4 anni più 1. Il prossimo a prolungare sarà Perciun

Prima da Gineitis, poco dopo da Dembelé e ora da Njie: l’operazione salva giovani è scattata e proseguirà sicuramente con Perciun.

Eguinaldo più di un’idea: contatto

Discorsi avviati con l’entourage, la richiesta dello Shakhtar è alta: l’esterno è valutato 10 milioni.

Il Toro allo Spartak: «Coco? 15 milioni»

Il difensore può partire, ma Cairo spera in un’offerta almeno vicina a quella che era arrivata dal Qatar.

Toro alta velocità

Offerti 10 milioni allo Shakhtar per Eguinaldo. Uno degli esterni più rapidi al mondo riesce a toccare i 37.5 km/h.

Toro, Njie rinnova ma la sua stagione parte dall’infermeria

L’esterno svedese prolunga fino al 2029, però non è in ritiro. Baroni lo aspetta per rinforzare un reparto dove serve qualità.

Parco Mazzola, dopo 18 mesi riecco la targa

È stata ripristinata ieri, dopo diciotto mesi, la targa in memoria di Valentino Mazzola, capitano del Grande Torino.

Perciun cresce e al Toro studia da vice Vlasic

Quando si ristabilirà, a breve, da un lieve infortunio, comincerà a lavorare stabilmente con Baroni, che non vede l’ora di conoscerlo e che per lui progetta una stagione da vice-Vlasic.