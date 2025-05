Ecco i titoli sul Torino dai principali quotidiani di oggi: i possibili sostituti di Vanoli, le parole di Vlasic e l’ascesa del giovane Luongo

Tuttosport

Baroni è libero. Il Toro stringe

La Lazio risolve con l’allenatore che martedì dal notaio ratificherà la separazione. I granata sono pronti a chiudere la prossima settimana, Fiorentina permettendo.

“Cairo e Vagnati i veri colpevoli”

Iorio del Club Tomà: “Dopo tanti anni di mediocrità mi chiedo come si possa trattare così l’allenatore”.

Luongo: all’orizzonte c’è la prima squadra

Il capitano dell’U17 azzurra protagonista agli Europei. In estate l’attaccante potrà già andare in ritiro con i grandi: segno della stima nei suoi confronti.

La Stampa

Il Toro aspetta Baroni ma Cairo apre il casting agli eroi del Mondiale

Non solo Gattuso e Gilardino, piace anche De Rossi. I campioni-amici del 2006 in corsa per la panchina.

Il Toro prepara l’addio a Ricci. In arrivo 30 milioni dal Milan

I rossoneri hanno l’accordo con il centrocampista e ora sono pronti a chiudere con il club granata. Il capitano, arrivato nel gennaio 2022 dall’Empoli per 10 milioni, ha già salutato i tifosi al Filadelfia.

La Gazzetta dello Sport

Alta fedeltà Vlasic

Il genio del Toro guarda al futuro “Amo questo Club”. Leadership e carisma, quest’anno il miglior Nikola. Sempre più centrale: i granata ripartiranno con lui.