I titoli dei principali quotidiani sulla squadra granata: il calendario del Toro, la coppia Zapata-Adams e la partita delle Leggende

Tuttosport

Brown e Vega esterni per il Toro

Rivoluzione Baroni.

Toro, che inizio…E c’è Juric alla 4ª!

Inter, Fiorentina, Roma e Atalanta nelle prime giornate. Il derby per chiudere il campionato a fine maggio, al Grande Torino Baroni può ritrovare subito Zapata.

Rivoluzione sulle fasce

Con Baroni cambia tutto. Il Toro valuta l’inglese Brown e l’argentino Vega oltre a Tchatchoua. Pedersen sul mercato. Resterà soltanto Biraghi.

Il capo scout strappato alla Ligue 1

Paresce nell’ultima stagione era al Rennes. In passato ha lavorato con Roma e Milan.

Staff medico: torna Minafra

Nell’ottobre del 2021 si era dimesso dopo le frizioni avute con Juric.

Bianchi è sicuro «Duvan darà ancora molto al Toro»

L’ex bomber «Zapata non potrà giocare 38 partite, però, ritrovata la condizione, saprà essere utile».

La Gazzetta dello Sport

Zapata e Adams, il Toro si immagina con due arieti

Duvan come prima punta, lo scozzese arretrato. Il 4-2-3-1 del nuovo tecnico sarà più offensivo.

La Stampa

Leggende per il Museo

Toro, al Filadelfia la partita con gli ex giocatori per raccogliere fondi per il trasloco nel tempio del Toro. Rolando Bianchi: «La storia granata è unica e va tutelata e preservata, fatta conoscere ai ragazzini».

Willie Peyote: «Ripartiamo da gente come Casadei. Bene Baroni, ma Vanoli aveva ragione».