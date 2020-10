Torino, la rassegna stampa di oggi 21 ottobre 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: dubbi su Giampaolo da parte di Cairo, ma l’allenatore resta in sella. E si pensa a dei cambi

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta dei dubbi di Cairo su Giampaolo e su come può cambiare la gestione della squadra granata per le prossime partite: l’allenatore resta in sella, ma pensa a dei correttivi.

Tuttosport: Giampaolo, acque agitate

Crisi e discussioni. Zero punti, fantasmi. E Cairo? Immobile

Izzo resta separato al Fila

Dichiarato di nuovo infortunato dopo il Cagliari, il centrale continua a lavorare a parte. Avanti con l’ansia Coronavirus

La Stampa: Toro, 9 giornate per carburare. Si spera nel mantra di Giampaolo

L’allenatore granata in passato ha avuto bisogno di tempo per ottenere i primi buoni risultati

CronacaQui: Toro, fa gol solo Belotti. Il Gallo sogna quota 100 ma il rinnovo è in bilico

Il 9 scala la classifica dei migliori bomber granata

La Gazzetta dello Sport: Nuovo Toro in 4 mosse

Mentalità, Bremer, Segre più Gojak: Giampaolo riflette

Corriere Torino: Fiducia a Giampaolo

L’allenatore del Toro sente che la squadra e il club sono con lui. A novembre un bilancio comunque decisivo. Intanto, va alzato il tasso tecnico del “rombo”