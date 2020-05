Torino, la rassegna stampa di oggi 21 maggio 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: tra mosse di calciomercato e ripartenza di gruppo al Filadelfia, la strategia del Toro

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta del calciomercato che verrà ma anche degli allenamenti che la squadra si sta preparando a fare: la fase 2 sta per cominciare.

Tuttosport: Gagliardini-Bonaventura-Krunic. Rincon con quei 3: mediana dei sogni. Ora è un progetto

L’interesse per l’ex empolese insieme all’altro milanista e al centrocampista dell’Inter delinea una strategia chiara e di qualità: rifornire Belotti e rilanciare Verdi

Toro-donne, così si fa. C’è la deroga in arrivo

La Federazione non impedirebbe a Cairo di rilevare un club non piemontese qual è appunto l’Orobica, in B come in A, oltre l’opzione Eccellenza. Il patrimonio Juniores non va disperso

CronacaQui: Palestra sì, docce no. Verso la fase 2 del Toro

Tra oggi e domani, lavoro in gruppo

La Gazzetta dello Sport: Izzo ha in testa solo il Toro. E quell’azzurro da difendere

È l’anima della squadra, ma ha vissuto una stagione incerta. Longo si ritrova un lottatore da rigenerare. E Mancini osserva

Corriere Torino: Al Filadelfia è arrivato anche Sirigu

La fase due del portiere è iniziata