La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come il Toro stia lavorando per il derby: problema in difesa senza Lyanco, c’è Buongiorno. E Bremer carica la squadra.

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: Toro, Buongiorno derby

Pure Lyanco ko: lombalgia. Tocca al giovane torinese

Cairo e Asl: rabbia. “Bene, che indaghino. Pronti a querelare”

“Mi fa piacere, così la procura lo accerterà: siamo inappuntabili”. Il medico Asl: “Toro, zero pressioni. Lazio, andiamo in tribunale?”

CronacaQui: “Toro, puoi batterli come il Benevento”

Intervista, Vives era in campo nell’ultimo derby vinto

La Repubblica: Bremer: “Ho imparato come marcare Ronaldo. Stavolta non mi scappa”

La Gazzetta dello Sport: Mandragora-Rincon. Toro formato derby di lotta e di governo

L’ordine di Rolando, la grinta di Tomas: i due ex saranno l’epicentro granata