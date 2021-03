La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: out Singo, assenza importante per Nicola, che pensa a un derby d’attacco

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come la squadra granata debba far fronte alla defezione di Singo, che ha avuto un problema muscolare e non potrà esserci per il derby. Nicola vara un modulo offensivo.

Tuttosport: Derby da vincere. E Nicola fa tante prove in attacco

In assenza di Belotti, al Fila giocano Zaza, Sanabria e Bonazzoli, pure supportati da Verdi per una simulazione di un audace 4-2-4: con la Juventus, no a eccessi di prudenza

Singo, ko muscolare. Ciao derby: e non solo

Lesione alla coscia sinistra, rischia 2 settimane di stop: era appena rientrato dall’incubo Covid. Nicola deve ridisegnare le corsie laterali: Ansaldi e Murru partono davanti agli altri

La Stampa: Ko in allenamento. Singo resta fuori contro i bianconeri

L’esterno granata infortunato alla gamba sinistra: 15 giorni fuori

CronacaQui: Davide Nicola perde i pezzi. Singo ko, fuori contro la Juve

Appena rientrato dal Covid, costretto di nuovo a fermarsi

La Repubblica: Bovero, psicologo e psicoterapeuta: “Pirlo non sa motivare i giocatori, Nicola sì. E il Toro può vincere”

“La crisi bianconera però non è strutturale come quella granata, una squadra che per colpa della società non sa più se è da B o da Europa League”

La Gazzetta dello Sport: Nuova idea Toro

Tridente offensivo, Verdi torna alle origini. Spunta un’altra via

Corriere Torino: L’alfabeto del derby

Cifre, aneddoti, protagonisti e curiosità che hanno attraversato la lunghissima storia della sfida tra Torino e Juventus