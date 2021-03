La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: comincia a scaldarsi il clima per il derby. Belotti è pronto a caricarsi la squadra sulle spalle

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come il Toro si stia preparando per il derby di sabato pomeriggio: in particolare, è Belotti a farsi carico della squadra, rigenerato dalla Nazionale.

Tuttosport: Sì, è un Gallo da derby

Imita Piola, Riva e Meazza. E ora riposerà per il Toro

Nkoulou negativo! Lui si allena di notte e corre sul balcone

Prima di tornare in gruppo il difensore deve superare la visita di idoneità sportiva: per il derby al massimo andrà in panchina

La Stampa: Derby Azzurro

Belotti personalità e gol, Chiesa alla ricerca di conferme. Il fattore Nazionale sulla sfida Juventus-Torino di sabato

CronacaQui: Ct Mancini da record, è a un passo da Lippi. Belotti re dei bomber

La Repubblica: Sirigu sogna di battere la Juve un’altra volta

La Gazzetta dello Sport: Il primo derby

Nato nel segno del Toro: il debutto di Nicola tra emozioni e valori

Corriere Torino: Serena: “I miei derby con Trapattoni e Radice”

L’attaccante che ha vinto e segnato con le due maglie: “Erano partite durissime, pure violente. Le entratacce di Tardelli, le intimidazioni del mio grande amico Beruatto e pure lo stile di Scirea…”