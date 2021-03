La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: comincia la settimana che porterà al derby, la carica del gruppo per la salvezza

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come il Toro stia preparandosi in vista del derby di sabato prossimo. Il gruppo è carico e punta alla vittoria.

Tuttosport: Nicola ricarica le fasce

Singo e Ansaldi per affondare e colpire duro

Lyanco è in sospeso: leader o incompiuto, risposta in 11 gare

Ha fisico, qualità, tecnica e temperamento, ma è spesso vittima di distrazioni fatali

La Gazzetta dello Sport: Sanabria: “Abbiamo la testa solo sull’obiettivo. La Juve è forte, ma il Toro è pronto”

Sabato il derby: “La nostra forza è il gruppo: siamo positivi e ci alleniamo al massimo. Questa è la strada giusta”

Corriere Torino: Belotti, V per Vittoria

L’Italia vince in Bulgaria e il Gallo apre (su rigore) con dedica alla figlia appena nata. Un bel pieno di autostima in vista del derby di sabato sera