La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come il Toro stia lavorando per affrontare al meglio la Juve: Nicola punta a una squadra super offensiva per sfidare i bianconeri. E Rincon carica il gruppo.

Tuttosport: “Io e Belotti per il Toro di domani”

Rincon: “Su, proviamo a vincere questo derby anche per il futuro granata. E sogno un gol”

Cairo e Lotito, abbraccio nel nome di Daniel Guerini

Tremila persone per il saluto al giovane calciatore che ha giocato nella Primavera del Toro e della Lazio

La Stampa: Virus e infortuni, Toro senza difesa. Nicola cerca la formula anti Cr7

Ansaldi ultimo a fermarsi. Ai box anche Singo, Lyanco e Nkoulou. Ballottaggio Rodriguez-Buongiorno

CronacaQui: Ronaldo contro Belotti. Leader all’ultimo derby, il loro futuro è in bilico

La Repubblica: Un Toro pieno di cerotti, in dubbio anche Ansaldi

Dopo le defezioni di Singo e forse Lyanco, anche l’esterno argentino potrebbe non farcela. Per Belotti una sfida particolare: nel derby ha segnato tre reti ma non ne ha mai vinto uno

La Gazzetta dello Sport: Toro col tridente

Belotti-Verdi, più Sanabria. Nicola prova la formula anti-Juve

Corriere Torino: Il Toro va all’attacco

Belotti è tornato caricatissimo dalla Nazionale. Sanabria lo aspetta, Verdi promette: “Darò tutto”