Nella nostra consueta rassegna stampa, ecco i titoli dei principali giornali in edicola quest’oggi che si occupano del Torino. Ovviamente l’argomento principale è il derby di questo pomeriggio contro la Juventus, argomento che occupa tutte le pagine dedicate al calcio.

Tuttosport

Nicola ci crede: “Può succedere davvero di tutto”

“I ragazzi sanno che ce la possono fare, non vedo l’ora di giocarmi la partita. Metteremo idee e concentrazione”

“Quel Toro in rimonta mi ha spinto a fare gol”

Torrisi e il derby della storia col gol del 3-2. Sotto di due reti i granata rimontano e vincono in meno di 4 minuti

Gallo per (la) vittoria

In 12 derby non ha mai vinto (2 pari e 10 sconfitte): oggi cerca il gol e un successo da dedicare alla figlia

Il Torino FC cede il passo al Torino: conta solo il derby!

Iniziativa della tifoseria granata per la gara speciale

La Gazzetta dello Sport

Nicola carica: “Noi in campo per vincere. C’è un obiettivo da centrare”

“Da tifoso granata questo derby per me è un sogno che ho sempre voluto realizzare. Rispettiamo l’avversario ma sappiamo come metterlo in difficoltà”

Belotti rigenerato in azzurro. Il Toro aspetta i suoi gol per avviare la risalita

Nicola: “Lui non è solo un finalizzatore ma dà gli assist e rappresenta un esempio per i compagni”

La Stampa

Senza appello

Il giorno di Toro-Juve, partita cruciale con il palio la salvezza e la zona Champions. Nicola: “Noi pronti”. McKennie, Dybala e Arthur a casa Pirlo: “Servono esempi”

Nicola: “Non ci sentiamo inferiori. Contro la Juve vogliamo il massimo”

L’allenatore granata carica i suoi: “I pronostici non mi interessano, se giochiamo da squadra nulla ci è precluso”

Corriere della Sera

Derby. Sfida senza rete

La Juventus ha un solo risultato per difendere almeno la zona Champions. E il Toro deve assolutamente muovere la classifica

Nicola. “Non vedo l’ora di iniziare”

La Repubblica

In scena il derby della paura. Fra Toro e Juve il rischio di sprofondare nell’abisso.

Nicola: “Non siamo inferiori. In una gara secca accade di tutto”