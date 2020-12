Torino, la rassegna stampa di oggi 1 dicembre 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: la squadra di Giampaolo si fa rimontare ancora una volta, rammarico granata con la Samp

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: Toro, è il campionato dei rimpianti

Niente svolta. Samp: 4 cambi e grande reazione

Belotti a quota 99: “15 minuti da stupidi ma anche sfortuna”

Il Gallo a un passo dai 100 gol nel Toro: “Stiamo migliorando, però manca l’ultimo salto di qualità. E loro segnano su rimpallo”

La Stampa: Piccoli passi

Toro in crescita, ma un quarto d’ora di black out costa caro: con la Sampdoria finisce in parità. Le amnesie impediscono il decollo: granata al terz’ultimo posto e sabato c’è il derby con la Juve

CronacaQui: I gol di Belotti e Meité tengono a galla il Toro. E sabato c’è il derby

La Repubblica: Toro, con la Sampdoria un pari sull’ottovolante

I granata in vantaggio si fanno di nuovo raggiungere e poi superare, ma reagiscono e sfiorano la vittoria. Belotti: “Ci manca ancora qualcosa. Creiamo occasioni però non riusciamo ancora a portare a casa i tre punti”

La Gazzetta dello Sport: Beffa evitata

Uno-due Samp, Toro scavalcato ma non molla e alla fine batte Audero

Corriere Torino: “Toro, cresceremo”

Belotti fa sempre gol e fa coraggio ai compagni: “Abbiamo concesso e pagato un quarto d’ora. Questa squadra cresce e migliora: è immensa”