I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, mercoledì 1 febbraio 2023: ieri si è chiuso il mercato, oggi la sfida alla Fiorentina

Tuttosport

-Difensore e mediano: paracadute Toro

Salta Lovato, preso Gravillon del Reims. Hien no: vuole troppo

-“Mi chiama l’agente: fai le valigie, vai al Toro”

Gravillon, scoperto dall’Inter, ha giocato in B

-I granata a Firenze per una semifinale che manca dal 1994

Alle 18 gara di Coppa Italia con la Fiorentina, battuta dieci giorni fa

La Gazzetta dello Sport

-Super Toro, è un gran finale. Gravillon più Vieira. Dopo la classe di Ilic altri due colpi rinforzano i granata

Prima il gioiellino del Verona, l’affare top in Serie A, poi il difensore del Reims e il mediano della Samp: difesa e centrocampo completati. Lukic al Fulham

-I quarti di Coppa Italia. La carica di Miranchuk, l’uomo in più di Juric. Obiettivo: la semifinale

L’ex atalantino, in un grande momento di forma, cerca altri gol d’autore