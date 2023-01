I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, venerdì 27 gennaio: è la vigilia di Empoli-Torino, in programma alle 15

Tuttosport

-Sì, è fatta: Ilic è del Toro

22 milioni: vince Cairo. Il serbo arriva subito. E per luglio c’è Hien

-Lukic vicino al Fulham. Il Toro chiede 12 milioni e gli inglesi rilanciano

-E tra una settimana Juric ritrova Pellegri

L’attaccante sta sempre meglio: il periodo nero sembra finalmente alle spalle. Dopo la Fiorentina tornerà ingruppo: potrebbe andare in panchina a Udine

La Gazzetta dello Sport

Come sfreccia Aina

Potenza e dribbling, l’esterno è pronto. E mette le ali al Toro

Corriere dello Sport

Ilic più Hien al Toro

I granata bruciano il Marsiglia, il Fulham su Lukic

La Stampa

Toro-Ilic c’è la fumata bianca. Juric ritrova il suo jolly mancino

Decisiva la volontà del 21enne: Marsiglia beffato. Cairo offre 14 milioni al Verona per il centrocampista voluto dal tecnico

Empoli trampolino per l’Europa, il Toro non nasconde l’ambizione

Corriere Torino

Toro, Ilic a un passo

Sorpasso al Marsiglia, affare imminente: nelle prossime ore toccherà fatto al Verona rendere ufficiale il passaggio del centrocampista serbo in granata

La Repubblica

Ilic sceglie i granata e snobba il Marsiglia: “Io giocherò nel Toro”