I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, mercoledì 25 gennaio: sabato l’Empoli ma tiene banco il mercato

Tuttosport

-Ilic-Marsiglia ma il Toro non molla

Altro scatto dell’OM. Cairo, nuovi rilanci. Juric chiama il serbo

-Pure il Bayer su Shomurodov. Praet, possibile colpo finale

Il trequartista è infortunato ma entro 10 giorni sarà in campo

-Più di un acquisto: è la chiave per capire la volontà di Cairo

La Gazzetta dello Sport

Torino, le vie del gol. Laboratorio Juric per far rendere un attacco atipico

Da Sanabria e Vlasic alla rivelazione Seckle mosse del tecnico per il volo granata