I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 3 febbraio 2023: domenica la sfida all’Udinese

Tuttosport

–Juric, rinascita o addio?

Quattro mesi per ricompattarci, quattro scenari per un nuovo Toro

– Ilic vuole accendere la luce

Dopo l’esordio a Firenze, il serbo pronto a partire titolare con l’Udinese, anche per allontanare l’ombra di Lukic

-Zima, il dolore resta: operazione più vicina

La Gazzetta dello Sport

-La certezza del Toro. Aina recuperato. Juric ritrova una pedina chiave che porta…bene

Dopo la Coppa l’esterno è prontoIn Italia due gol e solo all’Udinese

La rassegna stampa sul Torino