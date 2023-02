I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 8 febbraio 2023: il giorno dopo la brutta notizia di Ricci

Tuttosport

-Ricci shock, nuovo ko: rischia due mesi!

Guaio al polpaccio: è la terza volta. Zima fuori almeno tre mesi

-Si cerca di recuperare Ilici per averlo titolare col Milan

Juric confidava in un rientro graduale ma i piani sono cambiati

-Fila aperto, che bello. L’abbraccio dei 500 per un Toro ambizioso

La Gazzetta dello Sport

Passione Toro. Allenamento aperto, tanta gente al Fila. Applausi, sorrisi, selfie

Non sarà un’eccezione, d’ora in poi i tifosi potranno entrare per un giorno a settimana

Corriere Torino

Toro, festa dimezzata

Filadelfia aperto ai tifosi, corrono in oltre 500. Ma Juric perde ancora una volta Ricci