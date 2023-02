I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, giovedì 9 febbraio 2023: domani la sfida al Milan

Tuttosport

-Se Juric canta Viva l’Italia

Ama l’Italia, è casa sua, cresce qui e fa bene: meglio per il Toro

-Ilic: oggi il testo decisivo

Dopo l’allenamento si conosceranno le condizioni del serbo in vista di San Siro

La Gazzetta dello Sport

Toro, attacco super. Vlasic, Sanabria, Karamoh. Quante soluzioni per Juric

Sei attaccanti a disposizione: l’allenatore granata ha solo l’imbarazzo della scelta per la sfida di domani sera contro il Milan a San Siro