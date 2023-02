I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 10 febbraio 2023: stasera la sfida al Milan

Tuttosport

-Juric, sorprese diaboliche

“Vlasic alla Ricci? Ci penso”. E a Cairo dice: “Grazie capo”

-Adopo, c’è la storia

Il Toro non vince in casa del Milan in A dal 1985

La Gazzetta dello Sport

Milan al rilancio: “Mi fido dei miei. Fuori dalla crisi con l’impegno. Ibra sarà con noi”

«Le critiche le accettiamo, ora servono solidità e coraggio. Theo e Leao stanno bene:dovevano riposare dopo il Mondiale ma non c’è stato modo»

Il Toro punta il tris: “Intensità e duelli. Sorprese in mezzo, Sanabria davanti. Daremo il massimo”

Il tecnico croato guida una squadra in fiducia salita al 7° postoIn stagione ha già battuto il Diavolo 2 volte: «Sappiamo dove metterli in difficoltà»