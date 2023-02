I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, sabato 11 febbraio 2023: ieri il ko di San Siro contro il Milan

Tuttosport

-Ossigeno Milan. I granata pagano l’attacco spuntato

Ancora una volta il Toro spreca le occasioni. Gran colpo di testa del francese, risolleva il Diavolo dopo 4 ko di fila

-Juric: “Solito problema di qualità. Toro, se vendi quelli buoni non cresci”

-Un Adopo così merita il rinnovo

In scadenza a giugno, cresce sempre di più. Gineitis, quel colpo di tacco che dice tutto

La Gazzetta dello Sport

Juric amaro: “Toro dominante, ma è mancata qualità nelle conclusioni”

Il croato ha più di qualche rimpianto per il ko: “Contento della prestazione, bene Gineitis”