I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, lunedì 13 febbraio 2023: una settimana alla prossima sfida di campionato

Tuttosport

“Miranchuk-Vlasic, prendetevi il Toro”

Cerci esalta i due trequartisti: “Mi piacciono, sono importanti per il gioco di Juric. Il russo dà qualità ed è bravissimo nell’assist, mentre il croato tornerà a segnare”

-Dalla Colombia: Toro su Cortes

Trequartista osservato nel campionato sudamericano sub-20

-Schuurs, amore a prima vista: “Il Toro mi ha già conquistato”

“E se serve sono pronto a battere le punizioni”

La Gazzetta dello Sport

Ilic, missione ricarica. Con Ricci ko al Toro serve il nuovo regista. Juric lo aspetta

Via all’operazione recupero per il serbo. Il tecnico lo vuole al top al più presto