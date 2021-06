La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: l’arrivo di Juric in sede e il primo contatto con l’ambiente granata

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come Ivan Juric oggi prenderà per la prima volta confidenza con l’ambiente granata: l’allenatore è atteso in città.

Tuttosport: Juric-Cairo-Belotti: che spine!

Il tecnico ha dei dubbi e al patron fa gioco

Toro fantasia: si riparla di Ramirez e Messias

L’uruguaiano si svincolerà dalla Samp, come Vazquez, che si è già proposto, dal Siviglia. Difficile arrivare a Barak

La Stampa: Dal vice Paro a Barbero, tutti gli uomini di fiducia del comandante Juric

Il neo allenatore granata atteso oggi per il sopralluogo al Filadelfia. In staff il preparatore che lo segue dai tempi del Genoa e l’ex bianconero

CronacaQui: Dal Fila all’Olimpico. È il primo giorno di Ivan Juric a Torino

Il neo tecnico sbarca oggi sotto la Mole

La Gazzetta dello Sport: L’agenda di Juric

Dal ritiro alla rosa: Toro, partenza lanciata

Corriere Torino: Toro allo Juric day

Appuntamento in città per il nuovo tecnico. Verifica di strutture e uomini, poi riunione tra mercato e ritiro. Dal 13 luglio in Val Gardena