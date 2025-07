Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sul mercato, tra entrate e uscite nel club

La Gazzetta dello Sport

Toro, che felicità: Duvan è col gruppo, rientro più vicino

Il capitano ha svolto i test atletici previsti per tutti. Potrebbe allenarsi con i compagni verso fine ritiro

Campi ok, la palazzina cresce: Robaldo, ci siamo

Tuttosport

Toro: settimana da mettere le ali

Servono attaccanti e sono stati agganciati Ngonge e Oristanio: Manna e Giuffredi in questi giorni a Milano pure per il loro passaggio in granata

Pellegri passa all’Empoli

Mentre domani torneranno Adams, Casadei e Maripan

Falcone sì, ma prima addio Vanja

Si aspetta l’uscita del serbo per avere il nuovo portiere

Corriere Torino

Toro, un pieno di grinta

Subito al Filadelfia il secondo acquisto dell’estate granata: Ardian Ismajli difensore della nazionale albanese. Già in campo anche Gineitis, che ha rinnovato fino al 2029