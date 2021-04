La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: tre punti d’oro conquistati dai granata, che allontanano la zona retrocessione

Tuttosport: Toro & Belotti, un calcio alla B

Tattica più cuore. Vittoria meritata e +5 sul Cagliari

Gallo-gol dopo 2 mesi: “Ho sconfitto il Covid: pronto alle battaglie”

Belotti sorride: “Bello segnare, ma conta solo la vittoria. Presa la strada giusta, si è rivisto l’atteggiamento del derby”. La “sgridata” a Sanabria

La Stampa: Scatto salvezza

Il Toro batte l’Udinese con un rigore di Belotti e conquista tre punti fondamentali per restare in Serie A: +5 sul Cagliari. Prova solida dei granata che si confermano dopo il derby e ritrovano il gol del Gallo: “Abbiamo vinto una battaglia”

CronacaQui: Belotti, gol pesante per la figlia Vittoria e per salvare il Toro

La Repubblica: Belotti ritrova il gol (su rigore) e regala al Toro tre punti d’oro

I granata si sono imposti a Udine in una partita probabilmente decisiva per le sorti della lotta per la salvezza. La squadra ha giocato un primo tempo accorto, per poi accelerare nella ripresa: pressione premiata dal penalty

La Gazzetta dello Sport: Toro, balzo in avanti

Rigore di Belotti, Udinese stesa. È la vittoria della svolta granata

Corriere Torino: “Una gara da Toro”

È di Belotti la firma del successo granata a Udine: “Ci sono tante battaglie e dovremo dare tutti il massimo, soprattutto io”