Torino, la rassegna stampa di oggi 11 gennaio 2021 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: i granata ora hanno bisogno di rinforzi per allontanare le paure. Turnover per la Coppa

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta delle possibili mosse di calciomercato dei granata e di quelle di Giampaolo in vista della partita di Coppa Italia che si giocherà già domani.

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: Toro, è già tardi: rinforzi!

L’ultima proposta: Zaza per Defrel

Tifosi furenti e disperati aspettando un salvatore

Da Cairo a Giampaolo ai giocatori: lo sconforto dei granata investe tutti. Uno striscione contro il presidente appeso perfino davanti allo stadio della Juve!

La Stampa: Il ko col Milan ha alzato il velo. Toro da rifare in sette giorni

La deludente prova granata di San Siro ha ribadito la necessità di intervenire sul mercato. Priorità in attacco: atteso dalla Fiorentina il via libera per Kouamé. Defrel e Lammers le alternative

La Repubblica: Il Toro B per la Coppa Italia, ma Giampaolo ritrova Baselli

La Gazzetta dello Sport: Finalmente Baselli

Il Toro in Coppa con una novità. Daniele ritorna dopo 11 mesi

Corriere Torino: Toro, pausa Belotti

Senza gol da 5 partite, stop per ricaricarlo in vista di Spezia, Benevento e Fiorentina