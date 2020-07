Torino, la rassegna stampa di oggi 11 luglio 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: Belotti vuole superare Ronaldo per gol segnati. Toro al lavoro per la prova Inter

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come la squadra granata si stia preparando per affrontare l’Inter. Intanto, Belotti è come Ronaldo: sempre in gol dalla ripresa.

Tuttosport: Toro: prova di carattere. Conte il test perfetto

Dopo la reazione contro il Brescia, i granata allo snodo Inter per l’esame di maturità sulla tenuta nervosa

Il Gallo sfida Ronaldo

Belotti e il portoghese sono gli unici della Serie A a essere andati sempre in gol nelle ultime 5 giornate. E il capitano del Toro vuole allungare a 6 agguantando gli ex attaccanti granata Graziani e Rizzitelli

La Stampa: Il Toro spera di trovare la solita Inter

La squadra di Conte è la big più battuta dai granata con Cairo: 4 volte in 21 sfide. Longo: “Proviamo a vincere”

CronacaQui: Toro, finalmente Verdi. L’ex Napoli e Meité sono gli uomini in più

La Gazzetta dello Sport: Belotti cuore Toro, volta al ritmo di Ronaldo

Nessuno in Serie A ha giocato più del Gallo e Cr7 dopo il lockdown: 5 gol a testa

Corriere Torino: I muscoli del Toro

La potenza di Meité e la grinta di Rincon danno ai granata l’equilibrio che serve. E il francese ha raccolto l’eredità di Baselli