La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: la carica di Nicola che contro il Milan si gioca un match point salvezza

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come la squadra di Davide Nicola si stia preparando per affrontare questa sera il Milan. Tra turnover e possibili match point da salvezza: i granata sono carichi.

Tuttosport: “Toro, ti salvi anche col Milan”

Nicola: “Il mio futuro è il presente in granata”

2021-22: Nicola in pole. Cresce la stima di Cairo, ma c’è l’ombra di Juric

Patron e tecnico discuteranno di contratto solo a salvezza certa. Prolungamento obbligato sopra quota 40 in classifica. Il croato, in rotta col Verona, piace sempre

La Stampa: Toro-Milan vale un match point. Chi vince, può chiudere i conti

Granata salvi con tre punti e il ko del Benevento. Rossoneri in cerca del colpo per i primi 4 posti

CronacaQui: Nicola, testa al Milan: “Il mio futuro qui? Penso alla salvezza”

Stasera all’Olimpico arrivano i rossoneri di Pioli

La Repubblica: Nicola: “Toro, stasera puoi già essere salvo”

La Gazzetta dello Sport: Toro-Milan, tutti in gol

Da Belotti-Singo a Rebic-Tomori. Quanti marcatori diversi in Serie A

Corriere Torino: “Il Toro è ottimista”

Nicola: “Noi partiamo sempre per vincere le partite. Difficile interpretare gli attacchi del Milan, ma ci sono in palio punti che possono avvicinarci a quel che vogliamo: la salvezza”