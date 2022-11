I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, sabato 12 novembre 2022: domani la sfida alla Roma di Belotti

La Gazzetta dello Sport

-Finalmente una Joya. Roma e Qatar, doppio sorriso: “Felicissimo di questo ritorno”

Dybala ieri si è allenato con la squadra: con il Torino vuole esserci. E il c.t. Scaloni lo porta al Mondiale

La Sabatini: “Te lo meriti…”

-Trequarti di nobiltà. Vlasic pilota il Toro fantasia. Gol più assist: velocità doppia

Nikola, Miranchuk, Radonjic e Seck hanno reso molto di più di Brekalo & C. nella scorsa stagione

Tuttosport

“Belotti, che delusione. Uno scherzo da 5 milioni”

“L’ho portato in tribunale: due cause. Lo aiutai come un figlio, poi mi ha voltato le spalle”

-E Pellegri rialza la cresta

Quando vede Roma, segna. Per il Toro può diventare il “miglior Gallo”

-Juric 2.0, il faraone di Cairo

Seconda stagione in granata migliore della prima: se vince a Roma in 17 anni solo Mihajlovic ha fatto meglio

-Cominciato il dopo Schuurs

Luci su Buongiorno, capitano rinato