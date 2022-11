I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, giovedì 10 novembre, all’indomani della vittoria del Toro sulla Sampdoria in casa

Tuttosport

-Due colpi dell’Est: il Toro si rialza

Radonjic e Vlasic piegano la Samp. Ansia per Schuurs

-Pellegri, nuovo stop: tornerà a Roma

Colpo di scena, dopo l’infortunio a Bologna. Juric martedì: “Tutto ok, con la Samp sarà titolare”. Ma ieri Pietro sentiva ancora dolore

-Juric senza le punte: ma stavolta il tridente dei trequartisti piace

La Gazzetta dello Sport

Il Toro è bello di notte. Radonjic-Vlasic, rilancio granata. Samp a picco

In notturna Juric aveva già battuto il Milan, ora si ripete ripartendo benissimo dopo il ko di Bologna Blucerchiati a terra: Stankovic espulso