I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, mercoledì 9 novembre 2022: stasera la sfida alla Sampdoria

La Gazzetta dello Sport

Pellegri, che sprint. Recupero lampo, Pietro ci sarà. Toro in missione: ripartire subito

Juric attacca la Samp con la baby punta. Lukic invece si ferma, gioca Linetty

Tuttosport

“Toro, vai oltre i limiti

L’ammissione di Juric dopo il flop di Bologna: “Ci manca qualità”

Gennaio, sì ai rinforzi però con Lukic in bilico

Pellegri si riprende il Toro

Il centravanti dopo il ko lampo sta bene e giocherà. Per la ripresa si ricandida Sanabria

Testa anche alla Roma. Cambia mezza squadra

Rispetto a Bologna dentro Zima, Rodriguez, Linetty, Vojvoda e Radonjic

La Stampa

Juric spinge il Toro oltre i limiti: “Solo così possiamo vincere”

Al Grande Torino arriva la Sampdoria. Il tecnico: “I nostri alti e bassi? Dipendono dalla qualità dei giocatori”

Il Toro rispolvera Sanabria: “Sarà utile a partita in corso”

Juric stasera contro la Sampdoria darà fiducia a Pellegri se anche l’ultimo test sarà positivo. I granata hanno dimostrato di non riuscire a vincere se in campo non c’è un attaccante puro

Il Corriere della Sera

Toro a tavoletta

I granata ospitano la Sampdoria (ore 20.45). Juric: “Perdiamo se non giochiamo al 100 per cento”. Ma in serata si ferma Lukic

La Repubblica

Juric invoca Pellegri: “Non voglio altre punte meglio due ma buone”

In vista della Samp il Toro cerca il risultato. Sanabria in panchina. Turnover spinto anche se il mister croato difende la squadra