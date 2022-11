I titoli sul Torino all’indomani della sfida pareggiata contro la Roma all’Olimpico, ultima sfida dell’anno solare

Tuttosport

-Toro, il Mondiale dei rimpianti

Dominio e beffa al 94′, Mou non evita i fischi. Psicodramma Belotti

-“E’ dall’inizio dell’anno che ci manca qualcosa, devono pensarci altri”

Juric: “Nel finale non abbiamo avuto cambi, fisicità e gioco”

-Finali sciagurati, quattro punti persi

Come nella passata stagione, si ripetono errori e disattenzioni. Negli ultimi dieci minuti i granata hanno incassato 6 reti su 17

La Gazzetta dello Sport

Solo Dybala ferma il Toro

Granata avanti, Paulo entra e dà la sveglia. Roma fischiata

-Uno sprazzo di Joya. “Dopo il Mondiale sarà un’altra storia”

L’argentino in campo 20’ dopo 35 giorni di stop: “Serve personalità. Il rigore? Belotti se lo sentiva”

-“Toro, così brucia. Rimpianti enormi ma pure orgoglio”

“Voglio stravincere quando gioco in questo modo: una chance sprecata”