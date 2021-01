Torino, la rassegna stampa di oggi 13 gennaio 2021 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: i granata escono dalla Coppa Italia dopo i rigori contro il Milan di Pioli

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: Toro, lo sconforto è di rigore

Resiste per 120′. Errore di Rincon, ai quarti il Milan

Toro, tutto su Kouamé. E ora si aspetta Lobotka

Vagnati è chiamato a inventarsi qualcosa e in fretta per la salvezza granata. Con la Fiorentina in ballo anche Izzo

CronacaQui: Orgoglio Toro in Coppa. Granata fuori ai rigori e il Milan vola ai quarti

La Repubblica: Il Toro paga l’errore di Rincon. A San Siro fuori solo ai rigori

I granata eliminati dalla Coppa Italia dopo 120 minuti finiti senza reti contro il Milan di Pioli. Adesso sabato il match decisivo per la salvezza con lo Spezia con appena tre giorni di riposo

La Gazzetta dello Sport: Tutto cuore. Giampaolo ha ritrovato il Toro di lotta: “Che bella risposta”

Il tecnico soddisfatto ma si lamenta del calendario: “Giochiamo sabato, è la quinta partita in 13 giorni”