I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, lunedì 13 giugno 2002: il mercato è sempre l’argomento caldo

Tuttosport

-Bremer? Il Toro chiede 40 milioni

La cifra che Cairo pretende dal Tottenham è un tesoretto per realizzare quattro colpi

-Toro, tridente da svolta. Praet, Joao Pedro e Dovbyk subito

Juric, in ferie in Croazia, nei giorni scorsi ha chiesto a Cairo e Vagnati di avere i tre per l’inizio del ritiro

-Pellegri, il sì forse già oggi

-L’esplosione di Ricci: “Ora grazie a Juric ho più personalità”

“Un arricchimento i suoi consigli per giocare a due in mezzo. Spero che tutta Ascoli spinga l’Under 21 a battere l’Irlanda”

La Gazzetta dello Sport

Euro ritiro per il Toro. Al lavoro in Austria con test di qualità

Via alla stagione granata nel cuore delle Alpi: in programma amichevoli con Eintracht e Mainz