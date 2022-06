I titoli dei principali quotidiani sul Torino, con un focus sul calciomercato: ecco la rassegna stampa dell’11 giugno

Tuttosport

Toro, i rinforzi coi soldi di Conte per Bremer

Appuntamento preso con il Tottenham. Poi Dovbyk, Laurienté e…

Warming in prestito al Darmstadt. Salernitana: 5 milioni per Verdi

Offerto Milinkovic-Savic alla Fiorentina e all’estero

Maggiore: svolta Spezia e Vagnati chiama subito

Ripartito l’assalto al centrocampista. Joao Pedro: 2 concorrenti

Gabriel: ecco un biennale da mezzo milione netto

Con il Lecce la terza promozione della carriera

Piano Mandragora: prestito e obbligo

Così il Toro cercherà di prenderlo entro venerdì

Palladino, la fumata è grigia

Addio Coppitelli, si cerca il nuovo tecnico

La Stampa

Pellegri dà il via al dopo-Belotti. Bremer, asta in mezza Europa

Torino, riscatto da 5 milioni

Ultima fermata Toro, la porta granata fa sognare Gabriel

Il numero 1 brasiliano, 29 anni, cerca l’affermazione nonancora arrivata