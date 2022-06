I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, venerdì 10 giugno 2022: mercato protagonista

Tuttosport

-Toro-Joao: l’alleanza. Intesa: triennale più opzione. Ma c’è distanza col Cagliari

All’attaccante andrebbero quasi 2 milioni netti l’anno

-Sì, anche Juric vota Gnonto. Granata in pole con altri 3 club. Pellegri: accordo ad un passo

In corsa per il jolly esploso in azzurro anche Sassuolo, Bologna e Verona. Lo Zurigo per ora ha respinto tutti. Vuole 10 milioni ma ha un problema: la scadenza 2023.

-Scatto Praet: l’offerta Toro

Nuovo prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato: 8 milioni più bonus

La Gazzetta dello Sport

-Verdi, Segre, Millico. Il Toro ritrova un tesoro

Chi inventa calcio e chi sa far gol: il Toro riavrà pedine importanti e sarà compito del tecnico Juric capire chi può restare e chi no in vista del prossimo campionato