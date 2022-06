I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, giovedì 9 giugno 2022: il mercato e il futuro di Belotti

Tuttosport

–Toro tra Nelsson e Okoli. Conferme sul danese ma per ora costa troppo

Vagnati aspetta il nuovo assetto societario del Galatasaray prima di pianificare l’assalto al difensore

-Assalto a Joao Pedro, summit col Cagliari

-Belotti non dà segnali? Ora il Toro tira dritto

Vagnati cerca un nuovo bomber dopo le offerte rifiutate dal Gallo

La Gazzetta dello Sport

Aina mette la freccia. Corsa, fisico, cross per il rilancio al Toro. Ma la Premier…

L’esterno nigeriano vuole essere nuovamente protagonista in A. Su di lui ha messo gli occhi il Leeds