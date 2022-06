I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, martedì 7 giugno 2022: mercato e futuro di Belotti

Tuttosport

-Belotti torna già a casa. Il Toro: ora basta misteri

In assenza di cambi di programmi, dopo l’Ungheria il Gallo lascerà la Nazionale. Frigge anche Joao Pedro. Il Cagliari: “Dobbiamo cederlo”. Sondaggio per Gnonto.

-Mandragora: stallo e rischi. Conferme: Mou alla finestra

Oltre alla Fiorentina, anche la Roma ha effettuato nuovi sondaggi

-Il Toro: Robaldo, via

Nuovo centro sportivo del vivaio: dopo 6 anni stanno finalmente per cominciare i lavori

La Gazzetta dello Sport

In Qatar con il Toro. Tecnico e duttile, grazie all’Italia Lukic conquista la sua Serbia

Il centrocampista brilla in Nations e vuole il Mondiale. Quattordici i granata ora impegnati in nazionale