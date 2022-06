I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, lunedì 6 giugno 2022: le trattative di mercato e la preparazione al ritiro

Tuttosport

-All’attacco di Praet

Questa settimana Vagnati ricontatterà i dirigenti del Leicester per il trequartista belga

-Avanti con Dovbyk e Solomon

Obiettivi delineati: dopo i primi approcci è il momento dell’affondo

-Ricci fa le prove per un Toro europeo

Dal primo luglio il centrocampista sarà a tutti gli effetti un giocatore granata: il duro lavoro di Juric lo sta completando

La Gazzetta dello Sport

Cresce Buongiorno. Compleanno speciale con la sicurezza di restare al Torino

Festeggia i 23 anni, è granata da quando ne aveva 7. È una garanzia per il futuro