I titoli dei principali quotidiani sul Torino: mercato sempre al centro del dibattito, ecco tutti i temi della giornata

La Gazzetta dello Sport

Vojvoda, no al Kosovo. E anche Singo resta a casa

Niente Nazionale per gli esterni granata alle prese con infortuni

Corriere Torino

Belotti, tunnel infinito

Male in Nazionale: 45′ anonimi contro l’Argentina e l’impressione che stia finendo il suo ciclo anche in azzurro. E il futuro a livello di club non è ancora chiaro

Tuttosport

Solomon, il Toro accelera

Lo Shakhtar chiede 9 milioni, Cairo si spinge a 7: si tratta

La Stampa

Dovbyk fa breccia nei tifosi: mille messaggi all’ucraino

La rassegna stampa sul Torino