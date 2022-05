I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 31 maggio 2022: a tutto mercato, nell’attesa di Belotti

Tuttosport

-Così Belotti perde Juric e i tifosi. I rinvii e il silenzio, ora il caso Monza. La delusione monta

Berlusconi: “Sì, la Champions! Anzi, no”. Il ds: “Il Gallo? Non escludo nulla”

-Solomon, le trattative entrano nel vivo. Ma c’è il pericolo inglese

-Due granata per Nicola. Verdi-Izzo: Sabatini tratta

Il ds della Salernitana è al lavoro per l’attaccante e il difensore

La Gazzetta dello Sport

Il giovane Toro. Da Kone a Garbett al boom di Horvath. Baby talenti per Juric

Tra ragazzi a fine prestito e Primavera: ecco chi può sognare il ritiro estivo